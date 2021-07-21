Ряд поездов до сих пор задерживается из-за непогоды в Украине: перечень

21 июля 2021 , 15:57
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Укрзализныця

В связи с неблагоприятными погодными условиями пассажирам поездов придется ждать дольше. 5 поездов Укрзализныци задерживаются от 30 до 120 минут.

Представители компании-перевозчика извинились за вынужденную задержку. В телеграме железной дороги обнародовали список поездов, которые не успели прибыть по расписанию.

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По состоянию на 14:30 задерживаются следующие рейсы:

  • №282 Хмельницкий – Геническ – на 2 часа;
  • №15 Харьков – Рахов – на 1 час 30 минут;
  • №70 Львов – Мариуполь – на 45 минут.

Кроме этого, непогода задержала пригородные поезда:

  • №6331 Покровск – Лозовая – на 30 минут;
  • №6235 Славянск – Изюм – на 1 час 25 минут.

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Автор: Євгенія Пласконь