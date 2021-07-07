Списка нет, – в НАТО ответили Зеленскому относительно реформ для вступления

В НАТО ответили на предложение Владимира Зеленского предоставить конкретный список реформ, которые должна внедрить украинская сторона, чтобы стать членом Альянса. Там заявили, что такого списка нет.

Специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай прокомментировал предложение украинского президента во время конференции по вопросам реформ в Украине.

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Реакция Альянса на предложение Зеленского

Это так не работает. Нет четкого списка критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство – потому что это политические решения, это не чисто технические критерии,

– отметил Аппатурай.

Он подчеркнул, что не утверждает, что связи между реформами и политическим решением нет – они связаны. "Однако только выполнение списка условий самого по себе недостаточно", – уточнил спецпредставитель генсека НАТО.

Аппатурай также добавил, что не только Украина должна быть готова к вступлению в НАТО, но и Альянс должен быть готов к расширению.

Заявление Зеленского по НАТО и реформам: что известно