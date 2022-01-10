Перед переговорами США с Россией пройдет заседание комиссии НАТО – Украина
10 января 2022 , 10:05Читати новину українською
Источник:сайт НАТО
Йенс Столтенберг в рамках заседания комиссии НАТО – Украина проведет переговоры с Ольгой Стефанишиной. После этого политики проведут совместную конференцию.
Генсекретарь НАТО и вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции пообщаются 10 января.
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Заседание комиссии состоится перед рядом встреч:
- переговоры США и России относительно Украины в Женеве 10 января;
- встреча Совет Россия – Североатлантический Альянс 12 января;
- заседание Постоянного совета ОБСЕ 13 января.
Переговоры США и России: что известно
- Соединенные Штаты и Россия проведут переговоры из-за "гарантий безопасности", которые выдвинули в Кремле.
- В переговорах не будут участвовать Джо Байден и Путин. Делегацию Кремля возглавляет Рябков. От США руководит Госдеп, и участвуют представители Пентагона и Совета нацбезопасности.
- Переговоры состоятся по трем дипломатическим каналам. Сначала – прямые переговоры представителей стран. 12 января – заседание Совета НАТО – Россия. После этого – формат Россия – ОБСЕ.