Перед тревогой: в Павлограде на Днепропетровщине слышали мощный взрыв

В Павлограде Днепропетровской области слышали мощный взрыв. Он прогремел перед тем, как в области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщают местные СМИ. В сети также пишут, что над городом поднялся дым.

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В Павлограде прогремел мощный взрыв

В сети пишут, что в Павлограде прогремел мощный взрыв. После этого, в 12:06, в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.

Уже после объявления тревоги в Павлограде прогремел повторный взрыв.

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В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления, а также об активности тактической авиации на северо-восточном направлении и в акватории Азовского моря.

Сейчас официальной информации о взрыве нет.