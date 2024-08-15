Про це повідомляють місцеві ЗМІ. У мережі також пишуть, що над містом здійнявся дим.
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У Павлограді пролунав потужний вибух
У мережі пишуть, що в Павлограді пролунав потужний вибух. Після цього, о 12:06, в Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу.
Вже після оголошення тривоги у Павлограді пролунав повторний вибух.
У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, а також про активність тактичної авіації на північно-східному напрямку та в акваторії Азовського моря.
Наразі офіційної інформації щодо вибуху немає.