Про це повідомляють місцеві ЗМІ. У мережі також пишуть, що над містом здійнявся дим.

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У Павлограді пролунав потужний вибух

У мережі пишуть, що в Павлограді пролунав потужний вибух. Після цього, о 12:06, в Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу.

Вже після оголошення тривоги у Павлограді пролунав повторний вибух.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, а також про активність тактичної авіації на північно-східному напрямку та в акваторії Азовського моря.

Наразі офіційної інформації щодо вибуху немає.