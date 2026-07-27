Такое мнение высказал политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов .

Какую роль в войне играет контрразведка СБУ?

По его мнению, из-за отсутствия существенных продвижений на фронте Россия все активнее пытается дестабилизировать ситуацию внутри Украины. Для этого, по словам Сазонова, страна-агрессор использует значительные финансовые ресурсы и постоянно ищет новые способы организации диверсий и терактов.

Средства россияне бросают большие и пытаются применить новые схемы. От найма школьников до подбрасывания военным "бургеров со взрывчаткой". Но Служба разрушает абсолютное большинство планов еще до момента их реализации, поскольку особенность контрразведки СБУ заключается в работе на опережение,

– отмечает Сазонов.

Он отметил, что современная война давно вышла за пределы боевых действий на передовой, а контрразведка стала одним из ключевых элементов системы национальной безопасности. Особенно это важно в преддверии зимнего периода, когда, по его мнению, Россия может активизировать попытки атаковать гражданское население и критическую инфраструктуру, используя завербованных агентов и наводчиков.

Перед зимой Россия точно попытается увеличить удары по мирному населению и инфраструктуре, вербуя новых наводчиков. Значение контрразведки в таких условиях переоценить сложно. Нынешний глава СБУ Александр Поклад известен именно как контрразведчик. И с ним во главе Служба, очевидно, будет еще больше внимания уделять этому направлению,

– считает эксперт.

Сазонов также отметил, что эффективная работа украинской контрразведки заключается не только в реагировании на уже существующие угрозы, но и в их предупреждении.

"Служба доказала, что эффективная контрразведка способна не только реагировать на угрозы, но и формировать правила игры. Это одно из тех направлений, где Украина уже сегодня создает опыт, внимательно изучаемый спецслужбами других государств", – резюмировал он.

Напомним, недавно СБУ предотвратила двойной террористический акт , который российские спецслужбы планировали осуществить в центре Ивано-Франковска. Агент России должен был взорвать самодельную взрывчатку возле жилого комплекса, а по прибытии экстренных служб – совершить повторный удар.