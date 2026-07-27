Таку думку у коментарі 24 Каналу висловив політолог і військовослужбовець Кирило Сазонов.

Яку роль у війні відіграє контррозвідка СБУ?

На його думку, через відсутність суттєвих просувань на фронті Росія дедалі активніше намагається дестабілізувати ситуацію всередині України. Для цього, за словами Сазонова, країна-агресор використовує значні фінансові ресурси та постійно шукає нові способи організації диверсій і терактів.

Кошти росіяни кидають великі та пробують застосувати нові схеми. Від найму школярів до підкидання військовим "бургерів з вибухівкою". Але Служба руйнує абсолютну більшість планів ще до моменту їх реалізації, бо особливість контррозвідки СБУ полягає у роботі на випередження,

– зазначає Сазонов.

Він наголосив, що сучасна війна давно вийшла за межі бойових дій на передовій, а контррозвідка стала одним із ключових елементів системи національної безпеки. Особливо це важливо напередодні зимового періоду, коли, на його думку, Росія може активізувати спроби атакувати цивільне населення та критичну інфраструктуру, використовуючи завербованих агентів і навідників.

Перед зимою Росія точно спробує збільшити удари по мирному населенню та інфраструктурі, вербуючи нових навідників. Значення контррозвідки в таких умовах переоцінити важко. Нинішній очільник СБУ Олександр Поклад відомий саме як контррозвідник. І з ним на чолі Служба, очевидно, буде ще більше уваги приділяти цьому напрямку,

– вважає експерт.

Сазонов також зазначив, що ефективна робота української контррозвідки полягає не лише у реагуванні на вже наявні загрози, а й у їх попередженні.

"Служба довела, що ефективна контррозвідка здатна не лише реагувати на загрози, а й формувати правила гри. Це один із тих напрямів, де Україна вже сьогодні створює досвід, який уважно вивчають спецслужби інших держав", – резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно СБУ запобігла подвійному терористичному акту, який російські спецслужби планували здійснити у центрі Івано-Франківська. Агент Росії мав підірвати саморобну вибухівку біля житлового комплексу, а після прибуття екстрених служб – здійснити повторний удар.