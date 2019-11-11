Перед нами борьба, – Дещица о возвращении Мазура в Украину
Освобождение украинца Игоря Мазура из-под ареста в Польше – только половина пути. Для того, чтобы он вернулся в Украину, нужно приложить много усилий.
То, что Игоря "Тополю" Мазура освободили на поруки украинского консула, "небольшая победа". Об этом сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица, пишет "Радио Свобода".
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Он отметил, что результат только "промежуточный", его удалось достичь "совместными усилиями".
Далее за нами кропотливая работа и борьба за то, чтобы Игорь вернулся в Украину и чтобы Россия перестала использовать инструмент Интерпола для поиска тех людей, которые ей невыгодны или являющихся ее врагами,
– пояснил Дещица.
Когда будут проводить судебное заседание по делу по сути, посол пока не знает. По словам Дещицы, это будет зависеть от знакомства с делом польских правоохранительных органов.
"Мы будем делать все возможное, чтобы оно произошло как можно быстрее и это дело можно было бы закрыть как можно быстрее. Я рад, что Игорь уже на свободе, что он в безопасности в генеральном консульстве в Люблине и наши консулы ним будут заниматься и предоставлять всяческую помощь", – добавил он.
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Почему в Польше задержали Игоря Мазура?
- Польские пограничники задержали Игоря Мазура 9 ноября, когда он вместе с другими украинцами ехал в Варшаву для участия в конференции.
- На сайте УНСО рассказали, что это произошло из-за запроса Следственного комитета России, который подал украинца в международный розыск. Мол, тот участвовал в боях в Первой чеченской войне против федеральных российских войск и якобы причастен к гибели россиян.
- Заметим, что именно по такому обвинению в России задержали и осудили Николая Карпюка и Станислава Клиха.
- Украинский консул в Польше в этот же день, 9 ноября, встретился с Мазуром и проговорил с ним стратегию юридической защиты. К сожалению, говорят в консульстве, детали дела пока не известны.
- Задержанного накануне в Польше по запросу России Игоря "Тополю" Мазура освободили на поруки украинского консула. В конце концов, в любом случае, вопрос экстрадиции украинца в Россию будет решать польский суд.