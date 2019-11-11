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      Перед нами боротьба, – Дещиця про повернення Мазура в Україну

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      Перед нами боротьба за те, щоб Ігор Мазур повернувся в Україну, – Дещиця
      Перед нами боротьба за те, щоб Ігор Мазур повернувся в Україну, – Дещиця / EPA

      Звільнення українця Ігоря Мазура з під арешту в Польщі – лише половина шляху. Для того, аби він повернувся в Україну, треба докласти ще багато зусиль.

      Те, що Ігоря "Тополю" Мазура звільнили на поруки українського консула, "невелика перемога". Про це сказав посол України у Польщі Андрій Дещиця, пише "Радіо Свобода".

      Про головне: Хто такий Ігор "Тополя" Мазур та чому його затримали в Польщі

      Він зазначив, що результат лише "проміжний", його вдалося досягнути "спільними зусиллями".

      Далі за нами клопітка робота і боротьба за те, щоб Ігор повернувся в Україну і щоб Росія перестала використовувати інструмент Інтерполу для пошуку тих людей, які їй невигідні або які є її ворогами,
      – пояснив Дещиця.

      Коли проводитимуть судове засідання у справі по суті, посол наразі не знає. За словами Дещиці, це залежатиме від знайомства зі справою польських правоохоронних органів.

      "Ми будемо робити все можливе, щоб воно відбулося якнайшвидше і цю справу закрити якнайшвидше. Я радий, що Ігор є на волі, що він у безпеці в генеральному консульстві у Любліні і наші консули ним опікуватимуться і надаватимуть всіляку допомогу", – додав він.

      Читайте також: Ігор "Тополя" Мазур дав пресконференцію у Польщі – головні тези

      Чому в Польщі затримали Ігоря Мазура?

      • Польські прикордонники затримали Ігоря Мазура 9 листопада, коли він разом іншими українцями їхав до Варшави для участі в конференції
      • На сайті УНСО розповіли, що це сталося через запит Слідчого комітету Росії, який подав українця у міжнародний розшук. Мовляв, той брав участь у боях у Першій чеченській війні проти федеральних російських військ та начебто причетний до загибелі росіян.
      • Зауважимо, що саме за таким звинуваченням у Росії затримали й засудили Миколу Карпюка та Станіслава Клиха.
      • Український консул у Польщі цього ж дня, 9 листопада, зустрівся з Мазуром та проговорив із ним стратегію юридичного захисту. На жаль, кажуть у консульстві, деталі справи наразі не відомі.
      • Затриманого напередодні у Польщі за запитом Росії Ігоря "Тополю" Мазура звільнили на поруки українського консула. Зрештою, у будь-якому випадку, питання екстрадиції українця до Росії вирішуватиме польський суд.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Ігор Мазур Новини Польщі
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