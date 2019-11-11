Перед нами боротьба, – Дещиця про повернення Мазура в Україну

Звільнення українця Ігоря Мазура з під арешту в Польщі – лише половина шляху. Для того, аби він повернувся в Україну, треба докласти ще багато зусиль.

Те, що Ігоря "Тополю" Мазура звільнили на поруки українського консула, "невелика перемога". Про це сказав посол України у Польщі Андрій Дещиця, пише "Радіо Свобода".

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Він зазначив, що результат лише "проміжний", його вдалося досягнути "спільними зусиллями".

Далі за нами клопітка робота і боротьба за те, щоб Ігор повернувся в Україну і щоб Росія перестала використовувати інструмент Інтерполу для пошуку тих людей, які їй невигідні або які є її ворогами,

– пояснив Дещиця.

Коли проводитимуть судове засідання у справі по суті, посол наразі не знає. За словами Дещиці, це залежатиме від знайомства зі справою польських правоохоронних органів.

"Ми будемо робити все можливе, щоб воно відбулося якнайшвидше і цю справу закрити якнайшвидше. Я радий, що Ігор є на волі, що він у безпеці в генеральному консульстві у Любліні і наші консули ним опікуватимуться і надаватимуть всіляку допомогу", – додав він.

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