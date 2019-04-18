Перед обгоревшим собором Парижской Богоматери построят деревянный храм: для чего

Мэр Парижа Энн Идальго принял решение построить перед уничтоженных пожаром собором Парижской Богоматери деревянный храм. Временный деревянный собор должен сделать символическое место более привлекательным.

Сооружение останется на площади перед настоящим Нотр-Дамом до конца восстановительных работ, которые, согласно обещанию лидера Франции Эммануэля Макрона, будут завершены через 5 лет. Об этом сообщает CNEWS.

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Во временном соборе можно будет молиться и будут проводиться службы. Также деревянный храм должен удовлетворить интерес туристов, желающих посетить это место. Кстати, их число в 2017 году достигло 12 миллионов,

– заявил мэр Парижа.

Отметим, что ранее администрация Нотр-Дам де Пари сообщила, что собор закроют для посетителей на время реконструкции.

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Что случилось с собором Парижской Богоматери?Французская святыня пострадала от масштабного пожара, который вспыхнул вечером 15 апреля. Огонь сильно повредил крышу культового здания, разрушил готический шпиль и часы. Также в храме переживают из-за витража. Хотя большая их часть и уцелела, они все же поддались воздействию высокой температуры. Кроме того, в результате обвала крыши в одном месте пробито большую дыру в потолке. В общем серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора, каркас и две башни сохранились.



Причины пожара до сих пор выясняют, однако возгорания связывают с ремонтными работами, которые велись в храме. Событие квалифицируют как "неумышленное уничтожение огнем".

Пожар в соборе Парижской Богоматери: смотрите видео 24 канала