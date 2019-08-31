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      Перед увольнением Луценко ГПУ закрыла дело против скандального политика

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      Против Игоря Калетника закрыли производство перед увольнением Юрия Луценко с должности генпрокурора
      Против Игоря Калетника закрыли производство перед увольнением Юрия Луценко с должности генпрокурора / censor.net.ua

      В последний день пребывания Юрия Луценко на посту генпрокурора ГПУ закрыла уголовное производство против бывшего первого заместителя главы Верховной Рады Игоря Калетника. Он – подозреваемый по делу "диктаторских законов 16 января".

      Производство закрыли из-за отсутствия состава преступления в действиях Калетника. Соответствующее решение без изучения материалов производства принял заместитель генпрокурора Сергей Кизь, сообщили в Управлении спецрасследований ГПУ.

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      Кроме того, перед самым своим увольнением 29 августа, Луценко между 18 и 19 часами забрал у следователей управления спецрасследований ГПУ 20 уголовных производств на основании "неэффективного осуществления досудебного расследования".

      Уже 30 августа, когда следователи Управления спецрасследований пытались войти в Единый реестр досудебных расследований ради доступа к своим производствам, оказалось, что некоторые следователи лишены такой возможности. В Управлении отметили, что в нескольких из этих дел следователи уже готовили подозрения.

      Ну и вишенкой на торте стал приказ Луценко, поступивший в УСР также 30.08.2019, которым главного военного прокурора Матиоса А. В., при наличии у него реального конфликта интересов, определен курирующим заместителем за работой УСР,
      – отметили в ГПУ.

      Такой приказ Луценко выдал, чтобы понимать и контролировать другие уголовные производства, которые еще остались у следователей, убеждены в Управлении спецрасследований.

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      Что известно об Игоре Калетнике?

      Был членом Коммунистической партии Украины, которая на сегодня является запрещенной в государстве. В 2012 году прошел в Верховную Раду 7-го созыва в списке Коммунистической партии. Был первым заместителем главы парламента, в отставку подал 22 февраля 2014 года – в разгар Майдана в Киеве.

      Калетник голосовал за "диктаторские законы 16 января" 2014 года, которые были приняты с многочисленными нарушениями, ограничивали права граждан, предоставляли органам государственной власти большую свободу действий в области наказания участников акций протеста и имели целью криминализировать оппозицию и гражданское общество.

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      Несмотря на все, Калетник пытался пройти в парламент уже после победы Майдана – на выборах осенью 2014 года – но сделать этого ему не удалось. В июне того же года вышел из фракции и партии КПУ.

      Калетник до сих пор имеет звание Почетный таможенник Украины и заслуженный юрист Украины.

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      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Расследования Юрий Луценко Игорь Калетник
      Источник: 24 канал
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      Новости за 31 августа
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