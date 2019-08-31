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      Перед звільненням Луценка ГПУ закрила справу проти скандального політика

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      Проти Ігоря Калетника закрили провадження перед звільненням Юрія Луценка з посади генпрокурора
      Проти Ігоря Калетника закрили провадження перед звільненням Юрія Луценка з посади генпрокурора / censor.net.ua

      В останній день перебування Юрія Луценка на посаді генпрокурора ГПУ закрила кримінальне провадження проти колишнього першого заступника голови Верховної Ради Ігоря Калетника. Він – підозрюваний у справі "диктаторських законів 16 січня".

      Провадження закрили через відсутність складу злочину в діях Калетника. Відповідне рішення без вивчення матеріалів провадження ухвалив заступник генпрокурора Сергій Кізь, повідомили в Управлінні спецрозслідувань ГПУ.

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      Крім того, перед самим своїм звільненням 29 серпня, Луценко між 18 і 19 годинами забрав від слідчих управління спецрозслідувань ГПУ 20 кримінальних проваджень на підставі "неефективного здійснення досудового розслідування".

      Вже 30 серпня, коли слідчі Управління спецрозслідувань намагались увійти в Єдиний реєстр досудових розслідувань задля доступу до своїх проваджень, виявилося, що деякі слідчі позбавлені такої можливості. В Управлінні зауважили, що у декількох із цих справ слідчі вже готували підозри.

      Ну і вишенькою на торті став наказ Луценка, що надійшов до УСР також 30.08.2019, яким головного військового прокурора Матіоса А.В., при наявності у нього реального конфлікту інтересів, визначено куруючим заступником за роботою УСР,
      – зазначили в ГПУ.

      Такий наказ Луценко видав, щоб розуміти та контролювати інші кримінальні провадження, що ще залишилися у слідчих, переконані в Управлінні спецрозслідувань.

      Дізнайтеся, чого чекати від нових очільників ГПУ і СБУ в найближчі півроку

      Що відомо про Ігоря Калетника?

      Був членом Комуністичної партії України, яка на сьогодні є забороненою в державі. У 2012 році пройшов до Верховної Ради 7-го скликання у списку Комуністичної партії. Був першим заступником голови парламенту, у відставку подав 22 лютого 2014 року – у розпал Майдану в Києві.

      Калетник голосував за "диктаторські закони 16 січня" 2014 року, які були ухваленні з численними порушеннями, обмежували права громадян, надавали органам державної влади більшу свободу дій у сфері покарання учасників акцій протесту і мали на меті криміналізувати опозицію та громадянське суспільство.

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      Попри все, Калетник намагався пройти до парламенту вже після перемоги Майдану – на виборах восени 2014 року – але зробити цього йому на вдалося. У червні того ж року вийшов із фракції і партії КПУ.

      Калетник досі має звання Почесний митник України та заслужений юрист України.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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