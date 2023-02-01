Интересный феномен Макрона, – аналитик оценил помощь Украине от Запада
Франция в силу многих причин могла бы стать лидером. Такое господство над другими западными странами дало бы ей решение о передаче авиации Украине.
Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, Франция нуждается в уважении среди Запада.
Интересно Франция передаст Украине радары ПВО: насколько эффективно защитят наше небо
Какие настроения Запада
Олег Рыбачук сообщил, что Запад неоднороден. Из всех стран Германия очень дорого уже заплатила и заплатит за свое поведение. В то время ситуация с Францией противоположна.
Для меня здесь интересен феномен Эммануэля Макрона,
– подчеркнул он.
По его словам, Франция не возглавила список стран, предоставлявших Украине десятки миллиардов долларов в виде помощи. Впрочем, даже в таких условиях президент Франции Эммануэль Макрон сумел выйти на другой уровень.
"Они взяли на себя инициативу", – объяснил он.
По мнению главы аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий", Макрон сделал неординарное заявление на фоне президента США Джо Байдена.
Возможно, у Макрона хорошие политические инстинкты,
– сосредоточил внимание он.
Глава Франции заявил, что сказал, что не видит никаких ограничений поставлять Украине самолеты.
Олег Рыбачук сообщил, какие настроения у Европы по передаче Украине самолетов: смотрите видео
Получит ли Франция первенство
К тому же, французы первыми передали танки.
"Сделайте тоже самое с самолетами", – подчеркнул Рыбачук.
По его словам, французы, немцы, шведы производят свои самолеты.
Для нас не так важно F-16 или нет, если мы получим современные истребители,
– прокомментировал он.
Во Франции одновременно появляется соблазн в этом быть первым. На такие возможности украинцам нужно смотреть более оптимистично.
"Пока наши дипломаты работают достаточно удачно и могут играть на амбициях европейцев, в частности, Франции", – добавил он.
Рыбачук объяснил, что для Макрона важно быть в центре внимания и выступать геополитическим игроком.
Поэтому для Франции может быть соблазнительным принять геополитическое решение и быть первой страной, которая даст нам современные истребители.
– подчеркнул он.
Поэтому украинцам остается только на это надеяться.
Больше о помощи Украине от Франции
- Франция предоставит Украине дополнительные самоходные артиллерийские установки Caesar, успешно зарекомендовавшие себя на фронте. Париж поставит нашей стране еще 12 этих установок.
- Также в Париже и Риме приняли решение о передаче украинской армии 700 ракет Aster для установок SAMP-T. Собственно, об этом соглашении по закупке 700 ракет сообщили западные издания со ссылкой на министерство вооруженных сил Франции.
- Кроме того, Франция и Австралия договорились о совместном производстве 155-миллиметровых снарядов для помощи Украине. Они планируют выпустить несколько тысяч подобных боеприпасов.