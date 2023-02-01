Интересный феномен Макрона, – аналитик оценил помощь Украине от Запада

Франция в силу многих причин могла бы стать лидером. Такое господство над другими западными странами дало бы ей решение о передаче авиации Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, Франция нуждается в уважении среди Запада.

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Какие настроения Запада

Олег Рыбачук сообщил, что Запад неоднороден. Из всех стран Германия очень дорого уже заплатила и заплатит за свое поведение. В то время ситуация с Францией противоположна.

Для меня здесь интересен феномен Эммануэля Макрона,

– подчеркнул он.

По его словам, Франция не возглавила список стран, предоставлявших Украине десятки миллиардов долларов в виде помощи. Впрочем, даже в таких условиях президент Франции Эммануэль Макрон сумел выйти на другой уровень.

"Они взяли на себя инициативу", – объяснил он.

По мнению главы аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий", Макрон сделал неординарное заявление на фоне президента США Джо Байдена.

Возможно, у Макрона хорошие политические инстинкты,

– сосредоточил внимание он.

Глава Франции заявил, что сказал, что не видит никаких ограничений поставлять Украине самолеты.

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Получит ли Франция первенство

К тому же, французы первыми передали танки.

"Сделайте тоже самое с самолетами", – подчеркнул Рыбачук.

По его словам, французы, немцы, шведы производят свои самолеты.

Для нас не так важно F-16 или нет, если мы получим современные истребители,

– прокомментировал он.

Во Франции одновременно появляется соблазн в этом быть первым. На такие возможности украинцам нужно смотреть более оптимистично.

"Пока наши дипломаты работают достаточно удачно и могут играть на амбициях европейцев, в частности, Франции", – добавил он.

Рыбачук объяснил, что для Макрона важно быть в центре внимания и выступать геополитическим игроком.

Поэтому для Франции может быть соблазнительным принять геополитическое решение и быть первой страной, которая даст нам современные истребители.

– подчеркнул он.

Поэтому украинцам остается только на это надеяться.

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