В США пока не видят факта передачи ракет по Ирану России

В Вашингтоне внимательно следят за ситуацией вокруг потенциальных переговоров между Россией и Ираном по передаче российским силам баллистических ракет. Пока США не видят подтверждений, что россияне получили эти ракеты.

Пока нет признаков того, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты. Об этом на телефонном прессбрифинге сказал координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

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Дискуссии до сих пор продолжаются

Джон Кирби сказал, что дискуссия между Россией и Ираном о поставках баллистических ракет действительно есть. Однако пока нет признаков того, что оккупанты их получили.

Мы знаем, что есть дискуссии о потенциальной передаче баллистических ракет. Мы не видели, чтобы это подтвердилось, по состоянию на данный момент, но следим за этим очень внимательно,

– сказал он.

Накануне об этом заявили и в ГУР. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал, что разведке известно о предварительных договоренностях России с Ираном по ракетам. Однако по состоянию на данный момент Россия их еще не получила.

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