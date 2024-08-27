У союзников по НАТО нет, а у Украины есть: в США рассказали об уникальном РЭБ для F-16

США не имеют в своем арсенале системы, которая используется на F-16, переданных Украине. Но инженеры 68 эскадрильи радиоэлектронной борьбы в сжатые сроки перепрограммировали незнакомый им РЭБ, успев до передачи истребителей.

Скорее всего, речь об уникальном оборудовании ECIPS/CJS. Это новейшая разработка – контейнер от датской Terma и итальянского Leonardo, который содержит мощную цифровую станцию РЭБ и станцию фиксации угрозы о ракетной атаке.

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К борьбе за Украину присоединился новый РЭБ

Большинство центров перепрограммирования сказали бы "ни за что", если бы столкнулись с этим вызовом; это неизвестная политика. Но мы посмотрели друг на друга и сказали: "Если не мы, то кто? Мы – лучшие люди для этого",

– рассказал главный инженер.

Чтобы эффективно интегрировать истребители F-16 в состав ВВС Украины, их подсистемы РЭБ следовало перепрограммировать. Тогда бы они могли эффективно противостоять российским угрозам.

Дания и Норвегия предоставили американцам данные, и те начали работу. Позже инженеры из США поехали за границу в лабораторию страны-партнера, чтобы совместно разработать и протестировать систему вместе с партнерами по коалиции. Хотя обычно этого не делают.

В эскадрилье назвали эту миссию неслыханной. Команда смогла разобраться с системой за две недели, поехала в другую страну и разработала лучший в истории файл данных. "Уникальные элементы, необходимые украинцам", протестировали и проверили, а процессы перепрограммирования – усовершенствовали.

Украина стала официальным объектом военных продаж для 68 эскадрильи. Подразделение будет предоставлять услуги по перепрограммированию на основе обратной связи с нашими бойцами.

Один F-16 с перепрограммированной капсулой сам по себе не обеспечит господство в воздухе, но он может дать вам небольшую зону преимущества в воздухе на некоторое время для достижения цели, которая имеет стратегическое значение и влияние,

– подытожили инженеры.

В США сообщили, что и Украина, и Россия полагаются на беспрепятственный доступ к электромагнитному спектру и постоянно ведут радиоэлектронную борьбу (РЭБ), применяя такие методы, как глушение и подмена, чтобы достичь преимущества в спектре.