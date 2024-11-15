"Память короткая": министр обороны Польши резко ответил Зеленскому на упреки по МиГ-29

Киев просит союзников защитить над страной небо. В Варшаве отреагировали на слова Зеленского о том, что Польша сделала не все возможное, чтобы помочь Украине.

Президент Зеленский рассказал, что Украина хотела получить от Польши истребители МиГ-29. Впрочем, Варшава не могла передать эти самолеты, потому что ей не хватало своей авиации. Тогда Киев договорился с НАТО о воздушной миссии, которая защищала бы польские территории. Однако, по словам главы государства, в Польше нашли другую причину не передавать МиГи, передает 24 Канал.

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"В помощи Украине есть предел"

Эти резкие слова Зеленского в адрес страны-союзницы не остались без реакции. Так, министр обороны и вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у украинцев, мол, "короткая память", поскольку они забыли обо всей военной и гуманитарной помощи, которую предоставила им Варшава с начала российского вторжения, цитирует TVN24.

По словам чиновника, "нельзя говорить, что Польша не делает все возможное".

Польша делала и продолжает делать все возможное. Но есть предел, который я никогда не переступлю. Пределом помощи для Украины является вопрос безопасности Польши. Если передача любой техники будет угрожать безопасности польского государства, я просто не буду ее дарить,

– подчеркнул Косиняк-Камыш.

Министр сказал, что Зеленский пытается "привлечь другие страны к прямому участию в конфликте" с Россией. Он подчеркнул, что это, определенным образом вполне естественно, однако Польша имеет свою государственную стратегию.

Косиняк-Камыш добавил, что для того, чтобы Польша могла сбивать над Украиной ракеты, нужно совместное решение всего Альянса, а его пока нет.

К слову, Польша официально обнародовала данные по объемам помощи, которую страна предоставила Вооруженным Силам с начала полномасштабного вторжения России. Варшава лидирует среди всех союзников, которые присоединились к поддержке Украины. Она предоставила Киеву военную помощь на сумму 3,23 миллиарда евро.