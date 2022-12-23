Помощь от США: военный эксперт рассказал, как Украину усилит одна батарея Patriot

Новый пакет военной помощи Украине от США стал одним из самых больших за время российско-украинской войны. В частности, в него вошел ЗРК Patriot, правда, только одна батарея.

Однако следует понимать, что еще в октябре получение Украиной этих систем казалось чем-то фантастическим, поэтому передача даже одной батареи – это уже очень большой шаг. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Как Украине поможет Patriot

По его словам, оружия, конечно, много не бывает, но батарея Patriot, если следовать высокой планке, – это 32 ракеты. Это достаточно много, а если учесть, что Patriot будет замкнута в сеть уже имеющихся у нас аппаратов – IRIS-T, MIM-23 Hawk, NASAMS – выходит мощная система с суммарным залпом более 100 ракет. А, например, последняя атака россиян насчитала около 60 ракет.

Но будем помнить самое главное – даже если все установки мира привезти на территорию Украины, то они не закроют небо на 100 процентов. Так что слышим рев "мопеда" или работу ПВО – обязательно заботимся о своей безопасности,

– подчеркнул Черник.

Самое важное – не Patriot

Впрочем, как заметил военный эксперт, в новом пакете помощи от США есть еще несколько уникальных пунктов, например комплект JDAM с управляемыми бомбами GBU-31 и GBU-38. Они имеют тяжелые боевые части от 230 до 910 килограммов, но их уникальность заключается в том, что когда бомба выходит из самолета, она становится в планерное положение, и может наносить абсолютный удар, найти цель на расстоянии до 28 километров.

"Она имеет инерционное наведение, противник обречен", –подчеркнул Черник.

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Кроме того, США предоставят Украине еще и ракеты HARM, а также огромное количество снарядов к РСЗО, артиллерии и танкам. Это означает, что те 400 танков, которые россияне оставили для ВСУ во время своего "отрицательного наступления" вместе с 1500 трофейными артиллерийскими установками, заработают в полную силу. А это – 4 танковых полка и 2 полноценные артиллерийские бригады.

"Вот это на самом деле главные линейки, а не только Patriot, и это признак очень серьезного наращивания нашего боевого кулака", – подытожил Черник.

Передача Patriot Украине