Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил премьера Венгрии в собственном политическом интересе в вопросе с "освобожденными военнопленными". Петер Сийярто заявил, что правительство Венгрии вообще не причастно к передаче военных.

Петер Сийярто заявил, что обвинения Дмитрия Кулебы, которые он неоднократно выдвигал в отношении украинских пленных, все еще находящихся в Венгрии, якобы ложны. Он начал оправдываться и заявил, что пленники свободны передвигаться и контактировать, с кем хотят.

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Венгрия отвергает обвинения в содержании пленных

Глава МИД Венгрии заявил, что уже якобы неоднократно объяснял позицию Венгрии по отношению к военнопленным, которых Кремль передал Будапешту.

В результате сотрудничества РПЦ с Мальтийской благотворительной службой освобождены из плена одиннадцать человек. Это произошло без участия правительства Венгрии,

– заявил Сийярто.

Он заявил, что, несмотря на то, что не участвовал в передаче пленных, все равно рад, что она произошла, ведь если "хоть один человек вернет свободу, это уже хорошая новость". Но Сийярто не упомянул о том, что Украине о передаче ее граждан не сообщили, а впоследствии не давали возможности консулу встретиться с "уволенными" военными.

Также Сийярто цинично заявил, что пленные могут свободно передвигаться по Венгрии и "делать то, что считают нужным". Отдельно он подчеркнул и то, что военные якобы не ограничены в общении. Кулеба сообщал, что имеет информацию от родственников пленных о том, что контакты с солдатами очень лимитированы и постоянно происходят при надзоре третьих лиц.

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что Кулеба может связаться с ним в любой момент, если у него возникнут "сомнения или вопросы".

Мы продолжаем настаивать на необходимости скорейшего мира, потому что мир прекратил бы страдания людей, страдания многих сотен, многих тысяч, многих десятков тысяч людей,

– напоследок заявил Сийярто.

Напомним, что Венгрия уже длительное время блокирует передачу Украине вооружения и финансовой помощи от ЕС, а премьер-министр страны Виктор Орбан недавно назвал грядущее наступление ВСУ "кровавой резней" и в очередной раз призвал сесть за стол переговоров с оккупантами.

Передача украинских военнопленных Венгрии: коротко