Предоставить готовы 5 стран, – Кулеба объяснил, сколько танков Leopard хочет получить Украина

Украина ожидает окончательного решения о поставках танков Leopard от Германии. Наше государство планирует создать танковую бригаду.

По словам Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, уже пять стран готовы передать Вооруженным Силам Украины эти танки. Наше государство находится за полшага до решения темы "Леопардов".

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Кулеба заявил, что цель Украины – собрать танковую бригаду из "Леопардов".

Это для начала. Почему Leopard? Потому что это танк, который производился в Европе на протяжении десятилетий и есть во многих европейских армиях. Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять, там есть разные модификации. Но мы ставим себе амбициозные задачи, и наша амбициозная задача – в рамках танковой коалиции собрать бригаду,

– отметил министр.

По его словам, ожидают окончательное решение о поставках танков от Германии.

"Я знаю еще по крайней мере 3 страны, которые готовы это сделать, но пока не говорят, потому что ждут поддержки Германии", – заметил глава МИД.

Он добавил, что всего уже есть 5 стран, которые готовы передавать Leopard, но пока ждут окончательное решение вопросов с Берлином.

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Кулеба отметил правительство Польши

По словам министра, Украина находится за полшага до решения темы танков.

Французы нанесли "первый удар" по этой стене из легкого колесного танка. Французы сделали первый шаг, затем поляки,

– объяснил Кулеба.

Он также отметил правительство Польши, поскольку в январе еще появятся новости по поставкам оружия и танків ВСУ.

"Это еще более важно, чем Leopard. Обещание Leopard – это второй мощный шаг, который побудил другие страны говорить, что тоже готовы это сделать. Здесь британцы выходят и говорят, что сделают этот шаг. Я пока ничего лишнего не буду говорить, но думаю, что все будет хорошо", – отметил глава МИД.

Министр подытожил, что учитывая всю информацию и логику уже набравшего обороты процесса, Германия согласится на передачу Украине "Леопардов". Украина их обязательно получит, однако это уже вопрос Берлина, будет ли это прямая передача или разрешение для других стран.