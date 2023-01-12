Великобритания может передать Украине уникальные танки Challenger 2. Главное их вооружение – 120 миллиметровая пушка L30A1 длиной 55 калибров.

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Украина получит танки

В комментарии журналисту "Голоса Америки" Михаилу Комадовскому Подоляк рассказал, что Великобритания и Польша уже приняли решение о передаче танков Украине.

Это несомненно. Уже приняты решения по сути,

– отметил советник главы ОП.

Однако, по его словам, пока не согласовали, сколько именно танков будут передавать.

"Очевидно, что логика войны ведет к тому, что мы получим все необходимое оружие", – подытожил Подоляк.

Украина может получить танки Leopard: коротко