Велика Британія може передати Україні унікальні танки Challenger 2. Головне їхнє озброєння – 120 міліметрова гармата L30A1 довжиною 55 калібрів.

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Україна отримає танки

У коментарі журналісту "Голосу Америки" Михайлу Комадовському Подоляк розповів, що Велика Британія та Польща вже ухвалили рішення про передачу танків Україні.

Це безперечно. Вже ухвалено рішення по суті,

– зазначив радник голови ОП.

Однак, за його словами, поки не ухвалили, скільки саме танків передаватимуть.

"Очевидно, що логіка війни веде до того, що ми отримаємо всю необхідну зброю", – підсумував Подоляк.

Україна може отримати танки Leopard: коротко