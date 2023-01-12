Велика Британія може передати Україні унікальні танки Challenger 2. Головне їхнє озброєння – 120 міліметрова гармата L30A1 довжиною 55 калібрів.

Цікаво "Програє Україна, програємо й ми": Польща тиснутиме на інші країни, щоб вони передали Leopard

Україна отримає танки

У коментарі журналісту "Голосу Америки" Михайлу Комадовському Подоляк розповів, що Велика Британія та Польща вже ухвалили рішення про передачу танків Україні.

Це безперечно. Вже ухвалено рішення по суті,
– зазначив радник голови ОП.

Однак, за його словами, поки не ухвалили, скільки саме танків передаватимуть.

"Очевидно, що логіка війни веде до того, що ми отримаємо всю необхідну зброю", – підсумував Подоляк.

Україна може отримати танки Leopard: коротко

  • Президент Польщі Анджей Дуда 11 січня приїхав з візитом до Львова, де зустрівся з главою держави Володимиром Зеленським.
  • Дуда повідомив про постачання роти танків Leopard. Мовиться про 14 одиниць. Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер розповів, що таке рішення має "змусити інші країни зробити те саме".
  • Військовий експерт Роман Світан зауважив, що після отримання танків Leopard Україна матиме потужну наступальну зброю.
  • Німеччина, попри позицію Польщі, відмовляється постачати їх Україні.
  • Як зауважив військовий експерт та головний редактор Defence Express Олег Катков, Leopard 2 – це супермашина, ікона танкобудування. За своєю ефективністю вона не поступається Abrams.
  • Це танк, який створювався для того, щоб протистояти армії Радянського Союзу з урахуванням тієї техніки. Він дуже добре справляється з Т-72, Т-90, Т-80 та іншими. Окрім того, Leopard має значно кращу гармату, яка веде вогонь точніше і на більшій дистанції.
  • Катков відзначив, що західними снарядами він може прошивати радянську техніку в будь-якій проєкції на всіх реальних дистанціях бою. Ба більше, навіть Leopard 2 A4 90-х років має тепловізори та цифрову систему управління вогнем.