Велика Британія може передати Україні унікальні танки Challenger 2. Головне їхнє озброєння – 120 міліметрова гармата L30A1 довжиною 55 калібрів.
Цікаво "Програє Україна, програємо й ми": Польща тиснутиме на інші країни, щоб вони передали Leopard
Україна отримає танки
У коментарі журналісту "Голосу Америки" Михайлу Комадовському Подоляк розповів, що Велика Британія та Польща вже ухвалили рішення про передачу танків Україні.
Це безперечно. Вже ухвалено рішення по суті,
– зазначив радник голови ОП.
Однак, за його словами, поки не ухвалили, скільки саме танків передаватимуть.
"Очевидно, що логіка війни веде до того, що ми отримаємо всю необхідну зброю", – підсумував Подоляк.
Україна може отримати танки Leopard: коротко
- Президент Польщі Анджей Дуда 11 січня приїхав з візитом до Львова, де зустрівся з главою держави Володимиром Зеленським.
- Дуда повідомив про постачання роти танків Leopard. Мовиться про 14 одиниць. Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер розповів, що таке рішення має "змусити інші країни зробити те саме".
- Військовий експерт Роман Світан зауважив, що після отримання танків Leopard Україна матиме потужну наступальну зброю.
- Німеччина, попри позицію Польщі, відмовляється постачати їх Україні.
- Як зауважив військовий експерт та головний редактор Defence Express Олег Катков, Leopard 2 – це супермашина, ікона танкобудування. За своєю ефективністю вона не поступається Abrams.
- Це танк, який створювався для того, щоб протистояти армії Радянського Союзу з урахуванням тієї техніки. Він дуже добре справляється з Т-72, Т-90, Т-80 та іншими. Окрім того, Leopard має значно кращу гармату, яка веде вогонь точніше і на більшій дистанції.
- Катков відзначив, що західними снарядами він може прошивати радянську техніку в будь-якій проєкції на всіх реальних дистанціях бою. Ба більше, навіть Leopard 2 A4 90-х років має тепловізори та цифрову систему управління вогнем.