Неуверенность Сунака может породить возвращение Джонсона – Давидюк о помощи Британии
Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что страна не будет предоставлять Украине самолеты, если это поставит под угрозу безопасность страны. Неуверенные действия премьера могут привести к возвращению его предшественника Бориса Джонсона.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Николай Давидюк. Известно, что Риши Сунак не исключает предоставление Украине истребителей.
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Украина вернула Британию в мировые лидеры
По словам Давидюка, Риши Сунак не очень ловок в помощи Украине. Хотя украинцы получают колоссальную поддержку от Британии, но это помощь от двухпартийной системы и монарха.
"Я думаю, что неуверенность Риши Сунака может породить возвращение Бориса Джонсона. Если Сунак будет считать, что это ставит под угрозу интересы Британии, то что же тогда помогает интересам? Сотрудничество и дружба нас (Украина – 24 канал) сделало сильнейшей армией Европы, а их (Британию – 24 канал) вернула в мировые политические военные лидеры", – убежден политолог.
По мнению Николая Давидюка, такие заявления спикера британского премьера – это "тушение информационных пожаров, чтобы в России все успокоились". Он рассказал, что на самом деле Великобритания готовит самолеты для Украины и проводит обучение.
В этом случае идет просто оттягивание времени, чтобы Путина это не разозлило. Но самолеты готовятся, обучение продолжается, я вам раскрою секрет, уже со вчерашнего дня. Задача выбирать самолеты была поставлена давно,
– заметил он.
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Зеленский приехал в Лондон за самолетами
Политолог обратил внимание, что 8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский приехал на выступление перед парламентом Великобритании в 900-летнем Вестминстерском зале со шлемом украинского пилота. В этом есть политический символизм, отметил Давидюк.
"Это политический символизм. Заготовленая акция, которая готовилась вместе с визитом. И это главный месседж: "Мы приехали за самолетами". Я думаю, что в этом случае вопрос решен", – добавил он.
Результаты визита Зеленского в Лондон
- Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги визита в Лондон, который состоялся 8 февраля. Зеленский и Сунак подписали "Декларацию единства", направленную на углубление партнерства Киева и Лондона.
- Глава государства подчеркнул, что этот визит в Британию стал очень результативным. По словам Зеленского, переговоры с Сунаком начались с оборонных вопросов. Президент подчеркнул, что Украина и Великобритания становятся настоящими союзниками.
- Стороны констатировали достигнутый уровень безопасности, санкционного, политического и экономического сотрудничества и определили, как дальше будут укрепляться позиции двух государств. Кроме того, обсудили взаимодействие на международных площадках.