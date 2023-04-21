Иностранцы всего за один день могут стать украинцами, – политолог о пилотах для F-16

Украина ожидает положительного решения от США относительно передачи истребителей F-16 в ближайшее время. Проблем с пилотами, которые сядут на современные самолеты, не должно быть.

Об этом 24 Каналу рассказал Тарас Загородний – политолог. По его словам, о наличии истребителей F-16 на вооружении ВСУ оккупанты узнают сразу.

Смотрите также Западные самолеты могут стать сенсацией нового "Рамштайна", – аналитик

Скамьи ВСУ могут пополниться американцами

Тарас Загородний отметил, что в марте звучали заявления от ветеранов уже не служащих в армии американских Вооруженных сил о готовности пересаживаться на эти самолеты и воевать за Украину.

Это значит, что проблем с переучкой пилотов тоже уже не будет.

Есть определенное количество добровольцев, которым могут в течение суток предоставить украинское гражданство и это будут уже украинские пилоты,

– объяснил он.

По его мнению, предположительно решение о передаче Украине F-16 уже принято в США. Не исключение, что американцы посмотрели на реакцию России на появление советских самолетов от Польши и Словакии на поле боя.

Политолог заметил, что США поняли, что все нормально, риска для них нет, поэтому причин не передавать Украине истребители тоже нет.

Загородний рассказал, что для того, чтобы не привлекать американских пилотов к участию в войне России против Украины, вполне приемлемым для США вариант переобучения украинских пилотов.

Как Украина может получить F-16

Тарас Загородний уверен, что скрыть наличие самолетов западного образца украинцы не смогут. Например, враг не может узнать, кто передал Украине советские МиГ-29, однако происхождение F-16 сразу станет явным.

Не факт, что F-16 будут уходить именно из Америки. Не исключено, что передать их могут поляки или другие европейские страны, согласующие это решение с США,

– объяснил он.

По его словам, схожая история была с передачей ракет Harpoon. Их украинцы получили не напрямую от американцев, а из Дании.

11-й "Рамштайн"