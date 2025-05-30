Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии, в частности говорится о передаче крылатых ракет Taurus. В Кремле такие слова вызвали настоящую истерику, что является хорошим знаком.

Такое мнение 24 Каналу высказал немецкий политолог Сергей Сумленный, отметив, что россияне снова будут прибегать к ядерным угрозам. Однако на этот раз это не даст результата.

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Ядерные угрозы от России больше не работают

Немецкий политолог заметил, что российские власти имеют некоторые рычаги влияния на решения, которые принимают политики в Европе. Любимая российская тема и манипуляция – ядерная угроза. Особенно Кремль давит этими угрозами на Германию, ведь общество этой страны уязвимо к такой риторике.

Например, британцам к этому безразлично. А вот с немцами это работало и в 1970-е годы, и во время Олафа Шольца. Россияне используют эту страшилку и сейчас. Они думают, что это активное психологическое оружие, но очевидно, что ничего не будет,

– подчеркнул он.

Сумленный добавил, что оккупанты боятся увидеть, как немецкие ракеты Taurus будут попадать по российским целям. Между тем Мерц не только действует решительнее, чем Шольц, но и но и делает это в режиме секретности. То есть для врага передачи Украине этих ракет будет неожиданностью, к которой он не сможет подготовиться.

Кстати, глава ультралевого Альянса Сара Вагенкнехт считает, что предоставление Украине ракет Taurus может привести к войне с Россией, поэтому население должно иметь право решать такие вопросы. Для этого она предлагает провести референдум.