Страшилка уже не сработает: в России истерят из-за возможной передачи немецких Taurus Украине
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил о возможной передаче крылатых ракет Taurus Украине, что вызвало истерическую реакцию в Кремле.
- Немецкий политолог Сергей Сумленный отметил, что ядерные угрозы России больше не являются действенными, хотя раньше они влияли на Германию.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии, в частности говорится о передаче крылатых ракет Taurus. В Кремле такие слова вызвали настоящую истерику, что является хорошим знаком.
Такое мнение 24 Каналу высказал немецкий политолог Сергей Сумленный, отметив, что россияне снова будут прибегать к ядерным угрозам. Однако на этот раз это не даст результата.
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Ядерные угрозы от России больше не работают
Немецкий политолог заметил, что российские власти имеют некоторые рычаги влияния на решения, которые принимают политики в Европе. Любимая российская тема и манипуляция – ядерная угроза. Особенно Кремль давит этими угрозами на Германию, ведь общество этой страны уязвимо к такой риторике.
Например, британцам к этому безразлично. А вот с немцами это работало и в 1970-е годы, и во время Олафа Шольца. Россияне используют эту страшилку и сейчас. Они думают, что это активное психологическое оружие, но очевидно, что ничего не будет,
– подчеркнул он.
Сумленный добавил, что оккупанты боятся увидеть, как немецкие ракеты Taurus будут попадать по российским целям. Между тем Мерц не только действует решительнее, чем Шольц, но и но и делает это в режиме секретности. То есть для врага передачи Украине этих ракет будет неожиданностью, к которой он не сможет подготовиться.
Кстати, глава ультралевого Альянса Сара Вагенкнехт считает, что предоставление Украине ракет Taurus может привести к войне с Россией, поэтому население должно иметь право решать такие вопросы. Для этого она предлагает провести референдум.