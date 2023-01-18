США могут объявить об одном из крупнейших пакетов помощи Украине, – CNN
Источник:CNN
Украина продолжает получать оружие от международных партнеров. Обозреватели отметили, что наше государство может ожидать один из крупнейших пакетов помощи от США.
Журналисты, которым удалось пообщаться с двумя американскими чиновниками, отметили, что это может произойти в ближайшие дни. Тогда в США объявят о том, что Украине передадут один из самых больших пакетов военной помощи. Правда, в нем не будет того, в чем мы сейчас нуждаемся.
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В пакет не войдут танки
По данным обозревателей, США не спешат рассматривать просьбу Украины. И это, несмотря на то, что Украина получит танки от Великобритании. Кроме того, ряд государств объявили, что готовы передать свои, когда удастся справиться с бюрократической машиной.
В то же время, не стоит забывать, что поддержка США – колоссальная. С начала полномасштабного вторжения Вашингтон направил на усиление обороны Украины сумасшедшие суммы.
Если говорить о крупнейшем пакете помощи на сегодня, то он составляет более 3 миллиардов долларов. Его объявили в начале 2023 года. Содержит этот пакет помощи боевые машины пехоты Bradley, которые также очень важны для Украины.
Заметим, что предыдущий самый большой пакет помощи обошелся США в 1,85 миллиарда долларов. О его передаче стало известно в конце декабря прошлого года.
В НАТО призвали дать больше оружия
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что сейчас происходит переломный момент в войне. Он призвал усилить поставки оружия нашему государству.
- Отметим, что Латвия и Канада объявили о новом пакете военной помощи. В него войдут бронеавтомобили, вертолеты, а также дроны.
- Накануне стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц ведет переговоры с союзниками. Вместе они обсуждают возможность передачи Украине танков.
- Напомним, что в этом вопросе Шольц пытается быть максимально аккуратным. Он хочет, чтобы США первыми приняли решение. Но в Вашингтоне не торопятся.
- В то же время канцлер тормозит возможность передачи германских танков другим государствам. Они не имеют права предоставлять нам те же Leopard без разрешения ФРГ.