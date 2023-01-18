США могут объявить об одном из крупнейших пакетов помощи Украине, – CNN

Украина продолжает получать оружие от международных партнеров. Обозреватели отметили, что наше государство может ожидать один из крупнейших пакетов помощи от США.

Журналисты, которым удалось пообщаться с двумя американскими чиновниками, отметили, что это может произойти в ближайшие дни. Тогда в США объявят о том, что Украине передадут один из самых больших пакетов военной помощи. Правда, в нем не будет того, в чем мы сейчас нуждаемся.

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В пакет не войдут танки

По данным обозревателей, США не спешат рассматривать просьбу Украины. И это, несмотря на то, что Украина получит танки от Великобритании. Кроме того, ряд государств объявили, что готовы передать свои, когда удастся справиться с бюрократической машиной.

В то же время, не стоит забывать, что поддержка США – колоссальная. С начала полномасштабного вторжения Вашингтон направил на усиление обороны Украины сумасшедшие суммы.

Если говорить о крупнейшем пакете помощи на сегодня, то он составляет более 3 миллиардов долларов. Его объявили в начале 2023 года. Содержит этот пакет помощи боевые машины пехоты Bradley, которые также очень важны для Украины.

Заметим, что предыдущий самый большой пакет помощи обошелся США в 1,85 миллиарда долларов. О его передаче стало известно в конце декабря прошлого года.

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