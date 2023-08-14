Все заинтересованы в том, чтобы эта война скорее закончилась победой Украины. Ведь какие-либо компромиссы это будет просто временное явление. Пока диктатор Владимир Путин у власти будет оставаться экзистенциальная угроза миру. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.
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"О дальнобойных ракетах, в отличие от истребителей F-16, я бы так не сказал, там не нужен такой большой срок для того, чтобы подготовить военных", – сказал политолог.
Примет ли Германия решение о передаче Украине дальнобойных ракет: смотрите видео
Берлин ждет решения американцев
В Германии сейчас идет широкая дискуссия вокруг дальнобойных ракет и, кстати, демократы склоняются к тому, что нужно давать эти ракеты Украине. В прессе дискутируют, что Берлин ждет решения американцев, чтобы "не лезть вперед отца в ад".
Я думаю, что заявление о дальнобойных ракетах это будет совместное решение,
– отметил Эйдман.
Конечно, западные страны ориентированы на то, чтобы эту войну быстрее завершить победой Украины и на то, чтобы в результате иметь возможность свергнуть путинский режим. Другое дело, что они по-прежнему боятся делать резкие движения. Запад боится эскалации, то есть перерастания этого конфликта в глобальную ядерную войну.
"Я думаю, что поддержка Украины будет продолжаться, западные страны будут ее увеличивать и вести дело до того, чтобы путинская Россия потерпела в этой войне поражение, а Украина соответственно победила", – добавил политолог.
Передача Украине ракет Taurus:
- Авторитетные немецкие СМИ убеждены, что скоро правительство Германии примет решение о предоставлении Украине управляемых крылатых ракет типа Taurus.
- Два представителя Социал-демократической партии Германии, лидером которой является канцлер страны Олаф Шольц, призвали передать крылатые ракеты Taurus для Украины. Более того, они убеждены, что передача таких ракет не будет "красной линией" для Германии.
- Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил будто сейчас нет срочной необходимости в предоставлении Украине дальнобойные ракеты Taurus.