Всі зацікавлені у тому, щоб ця війна швидше закінчилася перемогою України. Адже будь-які компроміси це буде просто тимчасове явище. Поки диктатор Владімір Путін при владі залишатиметься екзистенційна загроза світу. Таку думку 24 Каналу висловив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман.

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"Про далекобійні ракети, на відміну від винищувачів F-16, я б так не сказав, там не потрібен такий великий термін на те, щоб підготувати військових", – мовив політолог.

Чи прийме Німеччина рішення про передачу Україні далекобійних ракет: дивіться відео

Берлін чекає на рішення американців

У Німеччині зараз іде широка дискусія навколо далекобійних ракет й, до речі, демократи схиляються до того, що треба давати ці ракети Україні. У пресі дискутують, що Берлін чекає на рішення американців, аби "не лізти поперед батька у пекло".

Я думаю, що заява щодо далекобійних ракет це буде спільне рішення,

– зазначив Ейдман.

Звісно, західні країни орієнтовані на тому, аби цю війну швидше завершити перемогою України й на те, щоб внаслідок цього мати можливість повалити путінський режим. Інша справа, що вони як і на початку бояться робити різкі рухи. Захід боїться ескалації, тобто переростання цього конфлікту у глобальну ядерну війну.

"Я думаю, що підтримка України продовжуватиметься, західні країни її збільшуватимуть й вестимуть справу до того, щоб путінська Росія зазнала у цій війні поразки, а Україна відповідно перемогла", – додав політолог.

Передача Україні ракет Taurus: