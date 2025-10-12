Зеленский поговорил с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что передача Украине "Томагавков" может повлиять на Россию.

Команды Украины и США займутся всем, что обсудили президенты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграме.

Что Зеленский заявил о возможной передаче Украине "Томагавков"?

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за 2 дня поговорил с президентом США Дональдом Трампом. Они обсуждали дополнительные системы ПВО для Украины.

Также речь шла о дальнобойных ударах Украины.

Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки", это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира,

– говорит Зеленский.

Команды президентов займутся всем тем, что обсудили лидеры. Это в частности касается энергетики, газа.

