Шольц назвал условие передачи Украине Leopard 2: в Белом доме на это молниеносно отреагировали
Источник:Белый дом
Германия продолжает медлить с передачей Украине танков Leopard 2. Шольц заметил, что ожидает первый шаг от США. В Белом доме уже на это отреагировали.
Во время брифинга момент передачи танков Украине прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что каждая страна должна самостоятельно определяться с решением, которое она примет.
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Германия сама должна принимать решение
Представительница Белого дома озвучила позицию Джо Байдена. Его мнение простое: каждое государство и партнер должно самостоятельно принимать решение о передаче Украине оружия.
Президент Джо Байден считает, что каждая страна должна одобрять свои собственные суверенные решения о том, какие шаги в помощи в сфере безопасности они могут делать и какую технику они могут предоставлять Украине,
– подчеркнула она.
Что заявил Шольц
Накануне стало известно об очередном условии, выдвинутом Олафом Шольцом. По его словам, после ее соблюдения Германия передаст Украине танки Leopard 2. Речь идет о том, что сначала США должны предоставить нашему государству танки Abrams.
Мол, как только Украина получит американские танки, то в ФРГ дадут "зеленый свет" на передачу своих. Заметим, что уже пять стран готовы предоставить нам Leopard 2, но не могут этого сделать. А все потому, что немецкое оружие без согласования федерального правительства никто просто так отдать не имеет права.
Что нужно знать о танках Leopard 2 / Инфографика 24 Канала
В Европарламенте давят на Шольца
- Заметим, что в Европарламенте Шольца ожидало давление от парламентариев. Они призвали Германию не тормозить процесс оснащения оружием Украины. Канцлера попросили передать нам танки. Но он от ответа решил увернуться.
- Напомним, что на Шольца давят даже внутри страны. А он все продолжает гнуть свою линию по поводу осторожности. Ее он избрал, как отмечал ранее, чтобы не повлечь за собой эскалацию войны, развязанной Россией против Украины.
- Но за более чем 10 месяцев весь мир увидел, что одной борьбы Украины против России достаточно, чтобы враг осуществлял эскалацию. Поэтому мы надеемся, что очень скоро Шольца страхи отпустят и наше государство получит Leopard 2 не только от Германии, но и других международных партнеров.