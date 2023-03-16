Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор. По его словам, мы уже можем понимать масштабы передачи техники
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Танков будет больше
Роман Свитан подчеркнул, что 150 единиц – именно столько в общем количестве Leopard получит Украину.
И еще передадутся сотни танков другого уровня, то есть Т-72, Т-80, Challenger, есть французские колесные танки. То есть общий спектр количества танков более трехсот,
– объяснил он.
Также военный эксперт высказал предположение, что Украине будет передана даже до пяти сотен техники, необходимых для борьбы с врагом.
"Просто нужно понимать, что в эфир не всегда говорятся какие-то основные цифры – их всегда занижают. То есть, если говорится о 150 танках, то смело можно на полтора умножать, а то и на два", – добавил он.
К тому же Свитан отметил, что сейчас понимание, кто именно готов подставить Украине плечо помощи.
Роман Свитан прокомментировал передачу Украине танков от Запада: смотрите видео
Украинские экипажи наготове
Роман Свитан рассказал, что экипажи ВСУ, которые будут использовать в бою новые танки, уже готовы.
"Я думаю, что они сразу будут заходить с экипажами и выполнять определенные боевые задачи на базе этих танков", – подчеркнул он.
По его словам, западную технику будут передавать в использование мотопехотным или танковым бригадам. Ее украинские военные будут использовать для наступательных действий в сторону Азовского побережья.
Военная помощь Украине: последние новости
- Финляндия все же рассматривает передачу Украине старых истребителей Hornet после получения современных F-35.
- Украина получит очередную партию гуманитарной помощи от общины Люксембурга – 14 бронированных автомобилей скорой помощи производства британской компании Venari.
- Кстати, в ноябре 2022 года Люксембург передал Украине БпЛА Primoco One 150 чешского производства.
- Сенаторы от обеих партий США давят на Пентагон. для отправки F-16 в Украину.
- Кроме того, правительство Дании сотрудничает с Германией и Нидерландами, чтобы передать Украине не менее 100 танков Leopard 1. Это может произойти уже в течение этой весны.