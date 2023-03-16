Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор. По его словам, мы уже можем понимать масштабы передачи техники

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Танков будет больше

Роман Свитан подчеркнул, что 150 единиц – именно столько в общем количестве Leopard получит Украину.

И еще передадутся сотни танков другого уровня, то есть Т-72, Т-80, Challenger, есть французские колесные танки. То есть общий спектр количества танков более трехсот,

– объяснил он.

Также военный эксперт высказал предположение, что Украине будет передана даже до пяти сотен техники, необходимых для борьбы с врагом.

"Просто нужно понимать, что в эфир не всегда говорятся какие-то основные цифры – их всегда занижают. То есть, если говорится о 150 танках, то смело можно на полтора умножать, а то и на два", – добавил он.

К тому же Свитан отметил, что сейчас понимание, кто именно готов подставить Украине плечо помощи.

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Украинские экипажи наготове

Роман Свитан рассказал, что экипажи ВСУ, которые будут использовать в бою новые танки, уже готовы.

"Я думаю, что они сразу будут заходить с экипажами и выполнять определенные боевые задачи на базе этих танков", – подчеркнул он.

По его словам, западную технику будут передавать в использование мотопехотным или танковым бригадам. Ее украинские военные будут использовать для наступательных действий в сторону Азовского побережья.

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