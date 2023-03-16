Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор. За його словами, наразі ми вже можемо розуміти масштаби передачі техніки.
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Танків буде більше
Роман Світан наголосив, що 150 одиниць – саме стільки у загальній кількості Leopard отримає Україна.
І ще передасться сотні танків іншого рівня, тобто Т-72, Т-80, Challenger, є французькі колісні танки. Тобто загальний спектр кількості танків більше як три сотні,
– пояснив він.
Також військовий експерт висловив припущення, що Україні передадуть навіть до п'яти сотень техніки, необхідних для боротьби із ворогом.
"Просто треба розуміти, що в ефір не завжди кажуться якісь основні цифри – їх завжди занижують. Тобто, якщо говориться про 150 танків, то сміливо можна на півтора помножувати, а то і на два", – додав він.
До того ж Світан зазначив, що наразі є розуміння, хто саме готовий підставити Україні плече допомоги.
Роман Світан прокоментував передачу Україні танків від Заходу: дивіться відео
Українські екіпажі напоготові
Роман Світан розказав, що екіпажі ЗСУ, які використовуватимуть в бою нові танки, вже готові.
"Я думаю, що вони відразу будуть заходити з екіпажами і виконувати визначені бойові задачі на базі цих танків", – підкреслив він.
За його словами, західну техніку передаватимуть у використання мотопіхотним чи танковим бригадам. Її українські військові будуть використовувати для наступальних дій у бік Азовського узбережжя.
Військова допомога Україні: останні новини
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- До речі, у листопаді 2022 року Люксембург передав Україні БпЛА Primoco One 150 чеського виробництва.
- Сенатори від обох партій США тиснуть на Пентагон задля відправки F-16 в Україну.
- Окрім цього, уряд Данії співпрацює з Німеччиною та Нідерландами, щоб передати Україні щонайменше 100 танків Leopard 1. Це може статися вже протягом цієї весни.