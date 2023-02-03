Вскоре передачу Украине F-16 могут существенно ускорить

Ситуацию с F-16 для нашей страны сейчас можно описать так – уже есть политическое решение о передаче как волевое намерение стран Запада. Однако еще нет политического решения как "стартера" по пересадке наших пилотов на новые самолеты.

Почему союзники не объявляют окончательное решение

В волевом намерении можно даже не сомневаться. Если о готовности дать F-16 "но под эгидой НАТО" говорит уже сама "колядующая" Польша, где можно купить боевые самолеты здесь и сейчас. Просто дальше начинаются технические нюансы, которые вроде бы и не заметны сразу, но существенно тормозящие весь процесс.

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Например, а какое именно вооружение под F-16 мы получим. Под этот самолет можно подвесить американскую крылатую ракету AGM-158 с дальностью стрельбы до 900 км. Это хорошее средство доставки "хлопка", на тот же аэродром "Энгельс" или стоянку кораблей черноморского флота России с "Калибрами". Но, как знаем, с дальнобойными ракетами прогресс пока не такой, как хотелось бы.

Другой интересный вопрос – достанут ли для нас американцы из своих составов противокорабельные "Гарпуны" в авиационной версии. Или вся номенклатура вооружения к нашим F-16 ограничится уже знакомыми авиабомбами JDAM, ракетами AGM-88 HARM и AIM-120?

Мало научить пилотов, нужно научить еще и авиатехников для обслуживания этих самолетов. А когда есть вопросы в инфраструктуре для приема F-16, то, вероятно, еще и возникает методологический вопрос о том, можно ли такие истребители поднимать в воздух с автотрасс? Как это, например, делают с нашими МиГ-29 и Су-27.

Пока все эти нюансы еще не решены, никто и не берется объявлять окончательное решение о западных самолетах для Украины. То, как ускорить процесс, могут обсуждать на "авиационном Рамштайне", запланированном, вероятно, на 14 февраля.

Латинская Америка может присоединиться к помощи

Вероятно, еще один вопрос, который будут обсуждать на том же "авиационном Рамштайне" – что еще из советской авиатехники можно передать Украине, и при каких условиях это возможно.

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К примеру, США в странах Латинской Америки просят не просто оружие для ВСУ, а самолеты и вертолеты советского и российского производства. Свое "нет" уже сказали:

Бразилия,

Колумбия,

Мексика.

У них суммарно несколько десятков Ми-17 и Ми-35 в разном техническом состоянии. Но пока ничего не говорило Перу, у которого есть пару десятков Су-25 на хранении и МиГ-29 в строю.

Какие запасы истребителей есть в Восточной Европе

Отдельной рубрикой может быть передача остатков МиГ-29 из Восточной Европы.

Например, истребители словацких ВВС отличаются не только наличием бортовой электроники образца НАТО, но и как возможностью применять российские ракеты "воздух – воздух" типа Р-77. Их запускают по принципу "выстрелил – забыл". Эти ракеты имеют дальность стрельбы до 100 км.

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Какие запасы Р-77 могут иметь словаки – точно неизвестно. Однако появление таких ракет очень усилило бы наши Воздушные силы. Впрочем, передача словацких МиГ-29 с Р-77 может быть слишком чувствительным вопросом, учитывая угрозы Кремля. Для этого и нужен "Рамштайн".

Или – Молдова так настойчиво просит у Запада средства ПВО, что ее могут "убедительно попросить" наконец "поделиться" теми МиГ-29 по хранению, что уже на запчасти едва годятся.

Главное помнить, что побеждает не железо, а люди. А если есть лишняя пассионарная энергия – лучше направить ее на целевые волонтерские запросы для наших авиаторов.