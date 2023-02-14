Канада или Польша могут пробить эту стену, – военный эксперт о предоставлении самолетов

В Германии 14 февраля проходит очередное заседание в формате "Рамштайн". На повестке дня будет обсуждение возможностей поставки Украине авиации и дальнобойного оружия.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он предположил, что будут страны, которые решатся на передачу авиации Украине.

Смотрите также Видим очень интересную ситуацию, – дипломат об ожиданиях от нового "Рамштайна"

По данным Financial Times, вопрос предоставления самолетов будет обсуждаться на встрече "Рамштайна" 14 февраля. Также сообщается, что американские чиновники не исключают факта возможной передачи современных истребителей Украине по мере затягивания войны.

Вопросы авиации и дальнобойного оружия

Нарожный отметил, что никому не выгодно затягивание войны, ни Украине, ни ее союзникам.

Пытаются держать баланс. Хотят, чтобы война закончилась, и пройти это как-то дешевой ценой, ведь все понимают, не отделаться от передачи современного многоцелевого самолета четвертого поколения F-16,

– добавил эксперт.

Он сообщил, что также на заседании будет обсуждаться дальнобойное оружие – ракеты Storm Shadow, GLSDB, возможно ATACMS.

Первые новости из "Рамштайна": смотреть видео

Какие страны могут пробить стену

Отметим, что Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкое правительство пока не рассматривает поставки Украине своих истребителей. Сейчас более вероятной кажется передача словацких и польских МиГ-29.

Нарожный считает, что такие самолеты были бы уместны для защиты украинских территорий, однако их недостаточно.

Это не серьезное решение проблемы, а так "вот вам ребята костыли, на этих костылях вы будете бежать не два километра в час, а три". Украина нуждается в современных самолетах,

– заметил говорящий.

Он убежден, что какая-либо из стран, возможно, Канада или Польша станет "локомотивом, который пробьет эту стену и первой предоставит эти самолеты, не оглядываясь на других союзников". Такое решение побуждает и Германию к передаче современной авиации.

Очередное заседание в формате "Рамштайн": что известно