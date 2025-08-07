Об этом мэр Киева сообщил в фейсбуке, информирует 24 Канал.

"Передал от громады столицы на фронт бойцам 5-й отдельной киевской штурмовой бригады ВСУ еще 900 БПЛА. В частности, 800 FPV-дронов различных типов и 100 Mavic 3Е", – сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что весной столица уже передавала этой бригаде 2000 беспилотников.

Вместе с сегодняшними это уже почти 3000 дронов. На это крайне необходимое оснащение с начала года выделили 5-й штурмовой из городского бюджета 200 миллионов гривен,

– подчеркнул мэр.

Бойцы 5 ОШБр получили помощь от столицы / Фото КГГА

Он также напомнил, что в целом в этом году на поддержку защитников столица направила уже 6 миллиардов гривен. В частности, отправила бойцам различных бригад почти 35 000 БПЛА.