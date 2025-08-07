Про це мер Києва повідомив у фейсбуці, інформує 24 Канал.

Дивіться також Громада Києва передала двом бригадам Нацгвардії 2300 безпілотників, – Кличко

"Передав від громади столиці на фронт бійцям 5-ї окремої київської штурмової бригади ЗСУ іще 900 БпЛА. Зокрема, 800 FPV-дронів різних типів та 100 Mavic 3Е", – повідомив Віталій Кличко.

Віталій Кличко передав ще 900 дронів на передову: дивіться відео

Він зазначив, що навесні столиця вже передавала цій бригаді 2000 безпілотників.

Разом із сьогоднішніми це вже майже 3000 дронів. На це вкрай необхідне оснащення від початку року виділили 5-й штурмовій з міського бюджету 200 мільйонів гривень,

– наголосив мер.

Бійці 5 ОШБр отримали допомогу від столиці / Фото КМДА

Він також нагадав, що загалом цього року на підтримку захисників столиця спрямувала вже 6 мільярдів гривень. Зокрема, відправила бійцям різних бригад майже 35 000 БпЛА.