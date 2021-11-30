Передала послание России: глава МИД Британии эффектно проехалась на танке
Источник:The Guardian
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обратилась к России, чтобы та не делала "стратегической ошибки". Трасс имела в виду возможное полномасштабное наступление на Украину.
Стоит отметить, что министр проехалась на танке в Эстонии, когда посещала британские войска. После этого и обратилась к Кремлю.
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Трасс заверила, что вместе с коллегами хочет мира, в котором свобода и демократия не будут выживать, а процветать.
С этой целью мы вместе с другими демократическими странами выступим против злонамеренной деятельности России. Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах,
– заверила министр.
Также она призвала союзников НАТО заблокировать газопровод "Северный поток-2". Трасс считает, что Москва воспользуется своей позицией, если европейские страны станут зависимыми от нее в энергетике.
К слову, британские СМИ уже сравнили Трасс с Маргарет Тэтчер, которая также ездила на танке.
Лиз Трасс и Маргарет Тэтчер на танках / Коллаж 24 канала
Как реагирует мир на возможное наступление России
- Соединенные Штаты Америки уже предупредили Россию. Пригрозили, что в случае наступления на Украину Москва получит "серьезные последствия".
- В Польше обеспокоены. Премьер Матеуш Моравецкий призвал союзников НАТО "проснуться". Он боится, чтобы Россия не наделала "плохих вещей" в Украине.
- В то же время Владимир Путин лишь угрожает. Заявил, что Украина должна улучшать отношения с Россией. Мол, в таком случае Москва нам не будет угрожать.