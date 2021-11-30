Передала послание России: глава МИД Британии эффектно проехалась на танке

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обратилась к России, чтобы та не делала "стратегической ошибки". Трасс имела в виду возможное полномасштабное наступление на Украину.

Стоит отметить, что министр проехалась на танке в Эстонии, когда посещала британские войска. После этого и обратилась к Кремлю.

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Трасс заверила, что вместе с коллегами хочет мира, в котором свобода и демократия не будут выживать, а процветать.

С этой целью мы вместе с другими демократическими странами выступим против злонамеренной деятельности России. Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах,

– заверила министр.

Также она призвала союзников НАТО заблокировать газопровод "Северный поток-2". Трасс считает, что Москва воспользуется своей позицией, если европейские страны станут зависимыми от нее в энергетике.

К слову, британские СМИ уже сравнили Трасс с Маргарет Тэтчер, которая также ездила на танке.



Лиз Трасс и Маргарет Тэтчер на танках / Коллаж 24 канала

Как реагирует мир на возможное наступление России