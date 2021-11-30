Варто зазначити, що міністерка проїхалась на танку в Естонії, коли відвідувала британські війська. Після цього і звернулась до Кремля.

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Трасс запевнила, що разом з колегами хоче миру, в якому свобода та демократія не виживатимуть, а процвітатимуть.

З цією метою ми разом з іншими демократичними країнами виступимо проти зловмисної діяльності Росії. Ми підтримуватимемо Україну та стабільність на Західних Балканах,

– запевнила міністерка.

Також вона закликала союзників НАТО заблокувати газопровід "Північний потік-2". Трасс вважає, що Москва скористається своєю позицією, якщо європейські країни стануть залежними від неї в енергетиці.

До слова, британські ЗМІ вже порівняли Трасс з Маргарет Тетчер, яка також їздила на танку.



Ліз Трасс та Маргарет Тетчер на танках / Колаж 24 каналу

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