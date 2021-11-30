Варто зазначити, що міністерка проїхалась на танку в Естонії, коли відвідувала британські війська. Після цього і звернулась до Кремля.
До теми У НАТО готові до нових санкцій проти Росії у разі вторгнення
Трасс запевнила, що разом з колегами хоче миру, в якому свобода та демократія не виживатимуть, а процвітатимуть.
З цією метою ми разом з іншими демократичними країнами виступимо проти зловмисної діяльності Росії. Ми підтримуватимемо Україну та стабільність на Західних Балканах,
– запевнила міністерка.
Також вона закликала союзників НАТО заблокувати газопровід "Північний потік-2". Трасс вважає, що Москва скористається своєю позицією, якщо європейські країни стануть залежними від неї в енергетиці.
До слова, британські ЗМІ вже порівняли Трасс з Маргарет Тетчер, яка також їздила на танку.
Ліз Трасс та Маргарет Тетчер на танках / Колаж 24 каналу
Як реагує світ на можливий наступ Росії
- Сполучені Штати Америки вже попередили Росію. Пригрозили, що у разі наступу на Україну Москва отримає "серйозні наслідки".
- У Польщі також занепокоєні. Прем'єр Матеуш Моравецький закликав союзників НАТО "прокинутися". Він боїться, аби Росія не наробила "поганих речей" в Україні.
- Водночас Володимир Путін лише погрожує. Заявив, що Україна повинна покращувати відносини з Росією. Мовляв, у такому разі Москва нам не погрожуватиме.