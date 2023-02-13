Второй раз с начала широкомасштабной войны глава нашего государства Владимир Зеленский выехал за пределы Украины, в частности, посетил Лондон, где выступил в главном законодательном органе Британии. Глава МИД Дмитрий Кулеба акцентировал на том, что во время своей речи президент поблагодарил партнеров за предоставление нам самолетов, хотя такого решения Запад еще не принял. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Нет аргументов "против" относительно передачи самолетов

По словам Кулебы, когда Зеленский заранее благодарил за передачу самолетов в Британском парламенте, он опирался на определенный объем известной ему информации.

Я не сомневаюсь, что это решение (решение предоставить Украине самолеты – 24 Канал) будет принято. Поэтому президент поблагодарил заранее. Ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Брюсселе я не вижу каких-либо критических контраргументов против того, чтобы в определенный момент Украина получила боевые самолеты,

– подчеркнул глава МИД.

Кроме того, он отметил, что много работы нужно еще проделать. Вероятно, речь идет о дипломатической работе и переговорном процессе по этому вопросу.

Обратите внимание! Кулеба упомянул о Лондоне, Париже и Брюсселе, ведь это столицы тех трех европейских государств, которые во время своего второго визита за границу от 24 февраля посещал Владимир Зеленский. Заметим также, что эта командировка президента длилась два дня – 8 и 9 февраля.

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