Вдруге від початку широкомасштабної війни глава нашої держави Володимир Зеленський виїхав за межі Україна, зокрема, відвідав Лондон, де виступив в головному законодавчому органі Британії. Очільник МЗС Дмитро Кулеба заакцентував на тому, що під час своєї промови президент подякував партнерам за надання нам літаків, хоча такого рішення Захід ще не ухвалив. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Немає аргументів "проти" щодо передачі літаків

За словами Кулеби, коли Зеленський заздалегідь дякував за літаки в Британському парламенті, він опирався на певний обсяг відомої йому інформації.

Я не маю сумнівів, що це рішення (рішення надати Україні літаки – 24 Канал) буде ухвалене. Тому президент подякував заздалегідь. Ні в Лондоні, ні в Парижі, ні в Брюсселі я не бачу якихось критичних контраргументів проти того, щоб у певний момент Україна отримала бойові літаки,

– наголосив глава МЗС.

Окрім того, він зазначив, що багато роботи треба ще проробити. Ймовірно, йдеться про дипломатичну роботу та переговорний процес щодо цього питання.

Зверніть увагу! Кулеба згадав про Лондон, Париж та Брюссель, адже це столиці тих трьох європейський держав, які під час свого другого візиту за кордон від 24 лютого відвідував Володимир Зеленський. Зауважимо також, що це відрядження президента тривало два дні – 8 та 9 лютого.

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