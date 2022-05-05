Передавал россиянам секретные данные о военных объектах: СБУ разоблачила майора полиции в Харькове

В Харькове контрразведка СБУ разоблачила майора полиции, который передавал России данные о военных и гражданских объектах в городе. Вражеского агента задержали.

Оперуполномоченное подразделение визуального наблюдения было вовлечено в сбор разведанных в ущерб Украине с начала полномасштабной войны России.

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Как агент передавал информацию

По данным правоохранителей, мужчина через своего родственника, оказавшегося бывшим работником ОМОНа, получил задание от сотрудников ФСБ. В частности, он должен был фиксировать военные и гражданские объекты в Харькове, а также перемещение подразделений Вооруженных сил Украины по территории области.

Как сообщили в СБУ, с начала полномасштабного вторжения злоумышленник успел сфотографировать и отправить в Россию через мессенджер фотографии зданий:

СБУ в Харьковской области;

Главное управление Нацполиции в Харьковской области;

одного из торгово-развлекательных центров в Харькове

станции технического обслуживания, где ремонтировали автомобильную технику военнослужащих

Также мужчина посылал фото военной техники на территории Харькова и области.

Что известно о задержании

По территории Харьковщины злоумышленник передвигался на служебном автомобиле со спецталоном. Это давало ему возможность избегать осмотра на блокпостах.

Сотрудники СБУ задержали вражеского агента на одном из блокпостов вблизи Харькова. При осмотре его автомобиля обнаружены три предмета, похожие на гранаты РГО и Ф-1, а также запалы к гранатам.

В настоящее время правоохранители решают вопросы квалификации действий полицейского, а также относительно сообщения ему о подозрении в совершении преступлений и избрании меры пресечения.

СБУ разоблачила майора полиции, который передавал данные России: смотрите видео

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