Передавал россиянам секретные данные о военных объектах: СБУ разоблачила майора полиции в Харькове
Источник:фейсбук СБУ
В Харькове контрразведка СБУ разоблачила майора полиции, который передавал России данные о военных и гражданских объектах в городе. Вражеского агента задержали.
Оперуполномоченное подразделение визуального наблюдения было вовлечено в сбор разведанных в ущерб Украине с начала полномасштабной войны России.
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Как агент передавал информацию
По данным правоохранителей, мужчина через своего родственника, оказавшегося бывшим работником ОМОНа, получил задание от сотрудников ФСБ. В частности, он должен был фиксировать военные и гражданские объекты в Харькове, а также перемещение подразделений Вооруженных сил Украины по территории области.
Как сообщили в СБУ, с начала полномасштабного вторжения злоумышленник успел сфотографировать и отправить в Россию через мессенджер фотографии зданий:
- СБУ в Харьковской области;
- Главное управление Нацполиции в Харьковской области;
- одного из торгово-развлекательных центров в Харькове
- станции технического обслуживания, где ремонтировали автомобильную технику военнослужащих
Также мужчина посылал фото военной техники на территории Харькова и области.Следует заметить! По территории Харьковщины злоумышленник передвигался на служебном автомобиле со спецталоном. Это давало ему возможность избегать осмотра на блокпостах.
Что известно о задержании
Сотрудники СБУ задержали вражеского агента на одном из блокпостов вблизи Харькова. При осмотре его автомобиля обнаружены три предмета, похожие на гранаты РГО и Ф-1, а также запалы к гранатам.
В настоящее время правоохранители решают вопросы квалификации действий полицейского, а также относительно сообщения ему о подозрении в совершении преступлений и избрании меры пресечения.
СБУ разоблачила майора полиции, который передавал данные России: смотрите видео
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