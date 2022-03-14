В переговорах между Украиной и Россией взяли техническую паузу

Четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией сейчас поставили на паузу.

Как пояснил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, техническую паузу стороны приняли до 15 марта.

Важно Должны быть прописаны компенсации от России, потому что ущерб на миллиарды – ОП

Подоляк отметил, что переговоры продолжаются и пауза не означает их завершения.

В переговорах взята техническая пауза. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений,

сказал советник председателя ОП.

Что известно о ходе переговоров

14 марта стартовал четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией. Позиции украинской стороны остаются прежними.

Ранее Подоляк сказал, что разговор с представителями государства-агрессорки будет тяжелым. Ведь Россия, хоть и осознает всю нелепость своих агрессивных действий, остается в иллюзии, что 19-дневное насилие над мирными городами Украины – верный выбор стратегии.

В Офисе Президента отметили, что на конкретные результаты от переговоров с Россией Украина выйдет в считанные дни.

Обращение Подоляка перед переговорами: смотрите видео

Требования Украины очень просты и неизменны: окончание войны и вывод русских войск.