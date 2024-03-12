ЕК завершила подготовку предложений по переговорной рамке для Украины, – еврокомиссар Шевчович

Проект переговорной рамки для вступления Украины в ЕС является чрезвычайно важным для нашего государства. Так, стало известно, что Европейская Комиссия завершила подготовку предложений по переговорной рамке для Украины.

Теперь это предложение должен рассмотреть Совет ЕС. Об этом информирует корреспондент 24 Канала.

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Подготовка предложений по переговорной рамке для Украины завершена

Во вторник, 12 марта, еврокомиссар Шевчович отметил, что Европейская комиссия завершила подготовку предложений по переговорной рамке для нашего государства. В дальнейшем это предложение должно пойти на рассмотрение Совета ЕС.

Также предложение переговорных рамок согласовали и для Молдовы. Во время заседания коллегии Еврокомиссии также обсудили выполнение Украиной необходимых рекомендаций, которые предоставила ЕК осенью прошлого года.

Отметим, только после согласования переговорной рамки и проведения межправительственной конференции официально начнутся переговоры с Украиной о ее вступлении в Европейский Союз.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что не ожидает принятия переговорной рамки со стороны Совета ЕС до выборов в Европарламент, которые состоятся 6 – 9 июня.

Когда возможно утверждение переговорной рамки: что говорила Урсула фон дер Ляйен ранее

Ранее во время конференции в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен заявила, что рамки будут готовы после выборов в Европарламент, к середине июня. А во время визита в Киев фон дер Ляйен сказала, что Еврокомиссия разработает переговорную рамку до середины марта.

Представитель Еврокомиссии Мамер отметил, что середина июня – это предположение фон дер Ляйен, когда Европейский Совет может утвердить окончательный формат рамки. Только после этого может быть созвана межправительственная конференция, которая ознаменует официальный старт переговоров.