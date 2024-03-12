Тепер цю пропозицію має розглянути Рада ЄС. Про це інформує кореспондента 24 Каналу.

Дивіться також Комітет Європарламенту підтримав продовження безмитної торгівлі: що це означає для України

Підготовка пропозицій щодо переговорної рамки для України завершена

У вівторок, 12 березня, єврокомісар Шевчович зазначив, що Європейська комісія завершила підготовку пропозицій щодо переговорної рамки для нашої держави. Надалі ця пропозиція повинна піти на розгляд Ради ЄС.

Також пропозицію переговорних рамок узгодили і для Молдови. Під час засідання колегії Єврокомісії також обговорили виконання Україною необхідних рекомендацій, які надала ЄК восени минулого року.

Зазначимо, лише після узгодження переговорної рамки та проведення міжурядової конференції офіційно розпочнуться переговори з Україною про її вступ до Європейського Союзу.

Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначала, що не очікує ухвалення переговорної рамки з боку Ради ЄС до виборів в Європарламент, які відбудуться 6 – 9 червня.

Коли можливе затвердження переговорної рамки: що говорила Урсула фон дер Ляєн раніше

Раніше під час конференції у Брюсселі Урсула фон дер Ляєн заявила, що рамки будуть готові після виборів в Європарламент, до середини червня. А під час візиту до Києва фон дер Ляєн сказала, що Єврокомісія розробить переговорну рамку до середини березня.

Речник Єврокомісії Мамер зазначив, що середина червня – це припущення фон дер Ляєн, коли Європейська Рада може затвердити остаточний формат рамки. Лише після цього може бути скликала міжурядова конференція, яка ознаменує офіційний старт переговорів.