Лидеры ЕС заявили о необходимости быстро принять переговорные рамки для Украины, – чиновник

21 марта начался саммит ЕС. Во время него европейские лидеры договорились без промедлений принять переговорные рамки для Украины и Молдовы.

Об этом сообщил высокопоставленный дипломат на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Читайте также "Не идти и умирать за Донбасс": Боррель убежден, что Европа все еще может избежать войны с Россией

Согласование переговорных рамок – важная часть

По его словам, такая заметка появилась в выводах Евросовета о расширении.

Они (евролидеры – 24 Канал) добавили в тексте о необходимости быстро принять переговорные рамки, без промедлений. Это приглашает председательствующую страну в Совете ЕС работать на полную мощность над переговорами,

– сказал дипломат.

Отметим, что согласование переговорных рамок является важной частью для открытия официальных переговоров о вступлении с Украиной.

Лидеры ЕС пришли к согласию относительно доходов от замороженных доходов

Обратим внимание, что вечером 21 марта стало известно, что европейским лидерам удалось достичь политического решения о передаче доходов от замороженных активов России. Их должны передать на военную помощь нашему государству. Об этом на условиях анонимности рассказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Во время саммита ЕС руководители европейских государств приняли политическое решение о передаче доходов, сгенерированных замороженными активами России. Эти средства пойдут на военные нужды нашего государства. Соответствующее решение поддержали все 27 стран-членов ЕС, даже Венгрия.

Теперь же соответствующее решение должны проработать на уровне рабочих групп, после чего определить, сколько средств пойдут на военные нужды Украины.

Сейчас рабочие группы должны сесть за юридический текст и посмотреть, какой именно процент, и будут ли эти средства идти в Европейский фонд мира. Но общий принцип сегодня согласован,

– сказал собеседник.

Интересно, что советник венгерского премьера Балаш Орбан ранее заявлял, что его государство передачу доходов от замороженных российских активов на военную помощь для нашего государства не поддерживает. Также отмечал, что эти средства Венгрия может выделить на невоенную помощь. К примеру, восстановление после завершения войны.

Обратим внимание, что перед саммитом ЕС канцлер Австрии Карл Негаммер общался со СМИ. Он отмечал, что против идеи использовать доходы от замороженных активов России на финансирование оружия для Украины выступает Вена. По его словам, эти средства должны направляться именно на восстановление нашего государства.