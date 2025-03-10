Мирные переговоры: в Саудовской Аравии Украина будет предлагать режим тишины в небе и на море

Во вторник, 11 марта, Украина и США проведут переговоры в Саудовской Аравии. Во время этой встречи украинская сторона будет предлагать установление режима тишины на море и в небе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. В своем материале журналисты ссылаются на источник, знакомый с позицией делегации.

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Что Украина и США будут обсуждать 11 марта

Во время переговоров Украина будет предлагать установление режима тишины на море и запрет на дальнобойные удары. Также делегация будет настаивать на освобождении пленных.

Это реально воплотить быстро и проконтролировать,

– сказал собеседник издания.

К тому же отмечается, что Украина готова подписать соглашение о редкоземельных ископаемых во время встречи в Саудовской Аравии.

7 марта Владимир Зеленский заявил, что первыми шагами для установления реального мира должен быть запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и авиабомб, а также тишина на море – "реальная гарантия нормального судоходства".

Напомним, что в состав делегации США войдут госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Волц. Однако переговоры, вероятно, будет вести Стив Уиткофф. Тем временем украинскую делегацию возглавит руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Вместе с ним во встрече примут участие министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и военный помощник Павел Палиса.