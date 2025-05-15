Не договоренности с Россией: Украина имеет несколько иную задачу на переговорах в Турции

Отказ Путина приехать в Стамбул демонстрирует несерьезное отношение Кремля к мирным переговорам. Для Украины это не стало неожиданностью и она должна использовать эту площадку с другой целью.

Политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский заметил 24 Каналу, что отсутствие Путина на переговорах может запустить важный процесс.

Читайте также Зеленский заявил, что в случае встречи с Путиным смог бы договориться о прекращении огня

Какова миссия Украины на переговорах в Турции

Шеренговский отметил, что приезд Зеленского в Турцию является важным шагом, хотя понятно, что заключить какие-либо мирные договоренности сейчас не получится. А представители России, прибывшие в Турцию, не являются гарантами со стороны Кремля.

Поэтому, заметил он, Украина демонстрирует, что серьезно воспринимает все инициативы. Вместе с тем очевидно, что Кремль к ним не готов. А в таком случае нужно давить на Россию, принуждая ее к миру.

И, по его словам, похоже, что отказ Владимира Путина приезжать фактически и может запустить данный процесс. Однако неизвестно, как будут играть Соединенные Штаты Америки.

Я думаю, что нашей основной задачей сейчас будет фактически убедить американцев в том, что россияне являются ненадежными,

– считает политолог.

Он отметил, что американцы должны осознать, что все попытки спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа создать иллюзию переговоров и возможности подписания каких-то договоров проваливаются и Россию надо принуждать к миру.

И для этого, напомнил Шеренговский, есть целый арсенал инструментов, включая новые санкции и ограничения в отношении России. Поэтому на этих переговорах Украине нужно нацелиться не так на Россию, как на США.

Следует добавить, что кремлевские СМИ заявляют, что переговоры России и Украины стартуют 16 мая в Стамбуле.

