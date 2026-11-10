Уроженцы Харькова, Луганской области и Смелы: кто представляет Россию на переговорах в ОАЭ
Россия направила на переговоры в Абу-Даби делегацию из 11 человек. Ее возглавил помощник Путина Владимир Мединский.
В состав группы вошли трое уроженцев Украины, сделавших карьеру в российских структурах. Об этом пишет "Главком".
Кто представляет Россию на переговорах?
Владимир Мединский – уроженец Смилы
Помощник Владимира Путина Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года в городе Смила Черкасской области. Ранее он занимал должность министра культуры России, а сейчас представляет Кремль на переговорах с Украиной.
Мединский известен своими заявлениями об истории Украины и России, в которых продвигает российские нарративы о якобы историческом единстве двух государств. Также он редактировал российские учебники по истории. В мае 2025 года Мединский уже возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле.
Владимир Мединский / Фото российских СМИ
Александр Зорин – уроженец Харькова
Генерал-лейтенант Александр Зорин родился 11 августа 1968 года в Харькове. Он представляет Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России – российскую военную разведку.
Зорин участвовал в российской военной операции в Сирии. В мае 2022 года его привлекли к переговорам о выходе украинских военных из заблокированного россиянами завода "Азовсталь" в Мариуполе. Также он входил в состав российской делегации на переговорах в Стамбуле в мае 2025 года.
Александр Зорин / Фото российских СМИ
Дмитрий Минаев – уроженец Луганской области
Третий представитель российской делегации – генерал-лейтенант ФСБ Дмитрий Минаев. Он родился на территории Луганской области, а впоследствии сделал карьеру в российских силовых структурах. В настоящее время Минаев возглавляет департамент контрразведывательных операций ФСБ.
В апреле 2019 года тогдашний глава СБУ Василий Грицак публично назвал Минаева организатором убийств украинских разведчиков Александра Хараберюша и Максима Шаповала. По словам Грицака, российский генерал также был причастен к подготовке покушения на еще одного украинского разведчика. Эти обвинения озвучила украинская спецслужба.
Дмитрий Минаев / Фото российских СМИ
Что еще вошло в состав российской делегации?
Помимо трех уроженцев Украины, Россию на переговорах представляют еще восемь чиновников. Среди них:
- Михаил Галузин – заместитель министра иностранных дел России;
- Сергей Рябков – заместитель министра иностранных дел России;
- Игорь Костюков – начальник Главного управления Генштаба России;
- Юрий Жигарловский – заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба;
- Алексей Комков – представитель ФСБ;
- Елена Подобреевская – заместитель начальника управления президента России;
- Алексей Полищук – директор Второго департамента стран СНГ МИД России;
- Олег Постников – директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД
Отметим, что Дмитрий Минаев был " причастен к покушению" Кирилла Буданова в 2019 году, когда тот еще был офицером разведки.
Что известно о переговорах в Абу-Даби?
Переговоры в Абу-Даби проходят с участием Украины, США и России. Среди ключевых вопросов – прекращение боевых действий, гарантии безопасности для Украины и территориальный вопрос.
Москва настаивает на выводе украинских войск из части Донбасса, однако Киев отвергает возможность добровольной передачи своих территорий.
Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров, в ее состав также вошли Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий и Давид Арахамия.