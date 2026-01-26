Кремль выдвинул ультиматумы Украине перед возможными переговорами, – ISW

Украинская и российская делегации могут снова встретиться 1 февраля в Абу-Даби, чтобы продолжить мирные переговоры. Однако чиновники Кремля продолжают демонстрировать преданность России ее первоначальным военным целям.

Москва также отвергает любые западные гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Какие ультиматумы выдвинул Кремль?

В МИД России заявили, что так называемыми "коренными причинами" войны остаются:

нейтральный и безъядерный статус Украины;

смена действующей украинской власти;

отказ от западной военной поддержки;

отсутствие иностранных миротворцев.

В Москве также отметили, что гарантии безопасности для Украины могут обсуждаться только после подписания мирного соглашения, что фактически отвергает подход США и Европы.

Кремль боится давления США и параллельно наращивает войско

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал заявление, в котором намекнул, что Кремль использует свое участие в текущих переговорах, чтобы предотвратить значительное усиление давления США на Россию, которое может помешать ее военным усилиям.

Как отметил российский политик, "импульсивные" методы внешней политики Трампа не согласуются с их, и что Кремль рассматривает эти методы как имеющие целью заставить других пасть перед США. Песков утверждал, что те, кто "склоняется" перед американским лидером, "будут продолжать склоняться", и что крайне важно, чтобы Россия не покорилась.

Откровенная критика спикером Кремля внешней политики Трампа и утверждение о том, что Россия не должна идти на компромиссы перед лицом давления США, свидетельствуют об уязвимости Москвы к возможному усилению санкций и военной поддержки Украины.

Параллельно Россия активизировала набор контрактников в подразделения беспилотных систем. По данным СМИ, студентов российских вузов привлекают под видом годовых контрактов, однако фактически их могут отправлять в пехоту и на фронт.

В то же время Украина усиливает оборонные технологии и успешно блокирует врага на поле боя