Переговоры Байдена и Путина стартовали

30 декабря 2021 , 22:51
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Источник:

24 канал

Вечером 30 декабря, в канун Нового года, стартовали переговоры глав США и России. Джо Байден и Владимир Путин связались с помощью защищенной линии видеосвязи.

Их переговоры начались примерно в 22:30 по Киеву. Как ранее сообщали, звонок пройдет в закрытом для прессы режиме.

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В администрации президента США уточнили, что Байден находится не в Белом доме, а в семейной резиденции в Вилмингтоне, что в штате Делавэр.

Американская сторона утверждает, что разговор инициировал глава Кремля. По информации Washington Post, Байден намерен предостеречь, что хотя США и предпочитают дипломатию, но готовы ответить на дальнейшие "вторжения".

Предварительный разговор Байдена и Путина: главное

  • Главы США и России в этом месяце уже имели двухчасовой разговор по видеосвязи. Белый дом и Кремль по-разному оценили переговоры Байдена и Путина.
  • Тогда Байден призвал Путина вернуться к дипломатическим методам переговоров и деэскалации ситуации. В противном случае Россию могут ждать очень жесткие последствия.
  • Глава Белого дома после общения с президентом России рассказал о деталях переговоров, заявив, что Путин получил сообщение США и все понял.
Автор: Альона Захарова