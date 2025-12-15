15 декабря, 12:57
Началась встреча Зеленского с американской делегацией, –СМИ
В Берлине, 15 декабря, начались встреча с участием президента Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца и спецпосланцев Трампа Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Obozrevatel.
Что известно о встрече Зеленского и делегации США?
В понедельник, 15 декабря, президент Зеленский продолжил переговоры со спецпредставителями США по мирному урегулированию войны в Украине. Однако сегодня к диалогу присоединился канцлер Германии Фридрих Мерц.
Известно, что после этого у Зеленского в 14:00 запланирована встреча с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером, а затем – с президентом Бундестага Юлией Клёкнер.
Вечером Зеленский встретится с лидерами стран ЕС, Великобритании, Еврокомиссии, Евросовета, НАТО.